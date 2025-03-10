Pokerok

Портал о покере

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Школа покера

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Новости

Битва ПокерОК увеличивает гарантии
Теперь в лобби представлен новый $25 Битва ПокерОК Баунти будет проходить по субботам в 20:00 МСК. Общая гарантия турнира составляет $25,000, из них $5000 – билетами на Финал. Стала доступной возможность прямого входа в турнир, без билета!
Завершение Mediterranean Poker Party 2025 и победитель MPP Main Event
Завершение Mediterranean Poker Party 2025 и победитель MPP Main Event – кто же он, триумфатор Главного события легендарной серии?
MPP Main Event Day 2 с гарантией $5,000,000 — текущие итоги ПокерОК
Весь мир сосредоточился вокруг экранов с трансляцией Mediterranean Poker Party на Северном Кипре, и, перед тем как узнать, кто же станет победителем MPP Main Event Day 2 с гарантией $5,000,000 — подведем текущие итоги вместе с ПокерОК!
Результаты POKEROK Mystery Bounty
Мы готовы ворваться к вам с результатами $1,100 POKEROK Mystery Bounty $1,000,000 GTD — турнира, открывающего легендарную серию Mediterranean Poker Party на Кипре!
ПокерОК: GG World Festival с гарантией $250,000,000 и легендарной Mediterranean Poker Party
Уже сегодня, 5 мая, состоится первый миллионник масштабного покерного фестиваля Phase-L: $5.50 Global Mystery Million Festival [Final] с гарантией $1,000,000. Уникальная возможность выиграть большие призовые при условии супернизкого бай-ина!
GG WORLD FESTIVAL уже здесь — ПокерОК объявил о старте легендарной серии!
С 4 мая по 10 июня игроки смогут принять участие в GG WORLD FESTIVAL, которая в этом году вышла на совершенно новый уровень, побив все предыдущие рекорды.
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Брускин Борис
Брускин Борис
Автор

Брускин Борис (31 год) - Профессиональный игрок в покер 2017-2019. Специалист 6-макс кеш игр. Более 2 млн. сыгранных раздач онлайн, 70,000$+ профита.

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